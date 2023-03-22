Умер экс-глава Центризбиркома Владимир Чуров

Ему было 70 лет

На 71-м году жизни умер бывший глава Центризбиркома Владимир Чуров. Об этом в среду сообщает РИА Новости со ссылкой на экс-секретаря ЦИК Майю Гришину.

По данным ТАСС, бывший председатель Центризбиркома перенес обширный инфаркт. "Печальная новость, да. Сегодня в 08:00 утра [он умер] в больнице после операции. Владимир Евгеньевич перенес обширный инфаркт, его не стало", - сообщил депутат Госдумы Леонид Ивлев.

Бывшему председателю ЦИК было 70 лет. Он руководил главным избирательным органом страны с 2007 по 2016 годы.

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