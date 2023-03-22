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Совфед связал деятельность биолабораторий США с возможным наступлением на Россию

12:05
  • среда
  • 22 марта 2023

США хотят управлять эпидемиями

США нарушают практически все положения конвенции о биологическом оружии.

Об этом в среду, 22 марта, заявил зампредседателя Совфеда Константин Косачев по итогам доклада о деятельности биолабораторий США. По его словам, Соединенные Штаты создают для себя возможность моделировать создание эпидемий и управлять ими. А география биологической деятельности Запада неслучайна - создается плацдарм для возможного военного наступления на Россию.

"Принимая во внимание всю совокупность установленных в ходе парламентского расследования обстоятельств, можно сделать однозначный вывод о том, что биологические программы США имеют очевидное двойное назначение", - отметил Косачев (цитата по ТАСС).

Итоговый доклад комиссии по биолабораториям США опубликуют после утверждения палатами парламента, рассмотрение намечено на 16 апреля, подчеркнул Косачев.

Ранее вице-спикер Госдумы Ирина Яровая рассказала, что под видом американских биолабораторий на Украине работали военные объекты НАТО.

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