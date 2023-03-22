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Третий случай сибирской язвы выявили в Чувашии

12:30
  • среда
  • 22 марта 2023

На ухе заболевшего выступило пятно багрово-фиолетового цвета

Еще у одного жителя Чувашии выявили симптомы сибирской язвы.
Два случая сибирской язвы выявлены в Чувашии

Это уже тритий случай заражения в республике, сообщили РИА Новости в региональном Минздраве.

"На ухе жителя Чувашии выступило пятно багрово-фиолетового цвета, с отделяемым серозно-геморрагического характера. Это уже третий выявленный случай с подобными симптомами, свидетельствующими о заражении сибирской язвой", - сообщили в министерстве здравоохранения Чувашии.

До этого двоих зараженных обнаружили в деревне Старое Акташево в Цивильском округе республики, там ввели карантин. Мужчина забил больного быка, порезался, заболел сам и заразил супругу. Шкуру и мясо он продал, кому – неизвестно, передает telegram-канал Mash. По словам властей, угрозы жизни заболевших нет.

Сибирская язва – это опасное инфекционное заболевание, вызываемое бактериями Bacillus anthracis. Основные хозяева возбудителя сибирской язвы – травоядные сельскохозяйственные и дикие животные. У человека болезнь протекает молниеносно, преимущественно в карбункулезной форме. Характеризуется интоксикацией, развитием серозно-геморрагического воспаления кожи, лимфатических узлов и внутренних органов.

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