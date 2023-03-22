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Путин поблагодарил "Единую Россию" за высокую активность

13:41
  • среда
  • 22 марта 2023

Президент встретился в Кремле с главой думской фракции

О поддержке участников СВО и их семей, а также о других важных инициативах, которые реализует партия "Единая Россия", Владимир Путин говорил сегодня с главой думской фракции Владимиром Васильевым, передает "ТВ Центр".
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Встреча прошла в Кремле. По словам Васильева, все участники военной спецоперации, включая гражданских лиц, наделены статусом ветерана боевых действий с предоставлением соответствующих льгот. Законопроектами предусмотрена и защита граждан новых территорий. Разработаны и приняты документы в поддержку обороноспособности и технологической независимости нашей страны.

Президент поблагодарил "Единую Россию" за высокую активность и отметил патриотическую позицию партии.

Путин: "Знаю о том, какую большую работу "Единая Россия" проводит в парламенте. И не только в парламенте, конечно, а вообще в политической жизни очень активно участвует, очень много инициатив формулирует по важнейшим направлениям социально-экономического развития, по защите прав граждан, по развитию социальной сферы в целом, по международной тематике занимает абсолютно патриотическую позицию, безусловно. Хочу сказать, что я очень благодарен фракции за ту позицию, которую она занимает".

Васильев: "Мы в работе руководствуемся реализацией народной программы. Хотел бы вас поблагодарить, вы были на съезде, поддержали программу. Около двух миллионов предложений людей легли в основу этой программы".

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Владимир Путин и Владимир Васильев
Владимир Путин и Владимир Васильев
Владимир Васильев
Владимир Васильев
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