Собянин открыл новый научно-лабораторный комплекс Московского эндокринного завода

Продукция завода стабильно пользуется спросом

Новый научно-лабораторный комплекс открыт в среду на базе Московского эндокринного завода. Здесь будут разработать лекарства. В том числе и те, которые никогда не делали в нашей стране. В открытии принял участие мэр Москвы Сергей Собянин. Глава города также поздравил коллектив с юбилеем предприятия.

Новый филиал Эндокринного московского завода в столичном районе Лефортово не просто запущен в эксплуатацию. Сейчас в лаборатории фармацевты работают над созданием отечественного нейролептика. Среди сотрудников, в основном, молодежь.

Еще один филиал - это 250 рабочих мест. Более того, новый научно-лабораторный корпус, говорят на заводе, серьезный этап в развитии производства. Точнее, новые возможности.

"Сейчас мы разрабатываем собственные морфины, анальгетики центрального действия, которые совсем недавно еще закупали за рубежом. Мы комбинированные препараты внедряем сейчас. Тоже собственными разработками, которые ранее закупались за рубежом. Я надеюсь, что этот год будет для нас очень плодотворным", - отметил генеральный директор Московского эндокринного завода Михаил Фонарёв.

Продукция завода стабильно пользуется спросом. А с 2021 года правительство Москвы дополнительно поддерживает производство. С Московским эндокринным заводом город заключил офсетный контракт на производство 20 важнейших лекарственных средств. Это означает гарантированные закупки определенного объема востребованных препаратов. С окончанием реконструкции корпуса и 80-летием завода, которое будет отмечаться в этом году, сотрудников поздравил Сергей Собянин.

"Сегодня, когда перед нашей фармацевтикой стоят задачи полного практически импортозамещения, завод является флагманом в этом направлении, по целым направлениям обеспечивает отечественной продукцией. Самой необходимой - порой, связанной с онкозаболеваниями, обезболиванием и т.д. Огромный современный лабораторный корпус построен, рядом строится производственный комплекс, так что эндокринный завод продолжает активно развиваться", - заявил Собянин.

Наряду с анальгетиками, здесь производят широкий спектр лекарственной продукции, применяемой в офтальмологии, кардиологии, гинекологии. Более 75 процентов препаратов завода - в списке перечня жизненно необходимых и важнейших.

Екатерина Гоголева, "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"