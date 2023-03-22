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Появились подробности пожара в доме в Новой Москве

15:07
  • среда
  • 22 марта 2023

Ведётся расследование инцидента

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту пожара в частном доме в Новой Москве. В результате возгорания там погибли четыре человека, в том числе двое малолетних детей. Их тела были обнаружены во время разбора завалов. Что могло стать причиной ЧП?

Пожар в частном доме в поселении Вороновское вспыхнул ночью. Соседи рассказывают - их разбудили громкие женские крики. Сразу же почувствовали сильный запах дыма, выбежали на улицу, увидели полыхающую часть постройки, вызвали пожарных. И позвонили родственникам оказавшейся в огне молодой семьи.

Экстренные службы приехали быстро. Но спасти проживающую в доме семью не удалось. Жертвами пожара стали четыре человека. Их обнаружили, когда потушили огонь.

Дом - старой постройки, деревянный, на две семьи - выгорел основательно. Заведено уголовное дело по статье о нарушении требований пожарной безопасности. Сейчас ведётся расследование. Еще предстоит выяснить причину пожара.

Юлия Богоманшина, "ТВ Центр".

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