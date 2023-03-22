Момент ДТП на северо-востоке Москвы попал на видео

Пострадавший был госпитализирован

В столице выясняют обстоятельства ДТП на северо-востоке города. Автомобиль "Форд Фокус" сбил пешехода на "зебре".

Всё произошло накануне поздно вечером на улице Лётчика Бабушкина. Момент аварии зафиксировала камера наблюдения. Видно, как человек переходит дорогу, но водитель не останавливается. От удара пешехода подбросило вверх.

Пострадавший госпитализирован. В прокуратуре уточняют, что за рулём находился 42-летний мужчина.

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