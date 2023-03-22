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В "Аптекарском огороде" расцвели подснежники

15:18
  • среда
  • 22 марта 2023

Москвичи любуются этими трогательными цветами

Самые первые и нежные. В "Аптекарском огороде" расцвели подснежники. Они встречают гостей у главного входа в Теневом саду.

Пока всего несколько хрупких стебельков с крохотными бутонами. Они кажутся скромными. Но вместе образуют белоснежный ковёр. Посетители увидят его совсем скоро: в саду создали для первоцветов особый микроклимат.

А кто думает, что все подснежники одинаковые, ошибается. Только в Аптекарском огороде их 6 видов. И названия какие: снежный, альпийский, ризейский. Пока ботаники продолжают открывать новые, москвичи просто любуются этими трогательными так любящими солнце цветами!

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Подснежники
Подснежники
Подснежники
Подснежники
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