Химфак МГУ нашел способ ускорить передачу данных

Для высокоскоростной связи может быть использован феррит кобальта

Шаг в будущее. Врач проводит операцию и работает инструментами, даже не находясь в операционной. Это вполне может стать реальностью благодаря открытию химического факультета МГУ. Фактически речь идёт о беспроводной связи следующего поколения. Причём, это даже мощнее, чем мобильная связь 4G. Как удалось сделать открытие и причём тут феррит кобальта?

Передать сотни гигабайт информации за секунды по беспроводной связи. Или провести видеоконференцию из разных уголков планеты в высоком качестве без малейшей задержки в передаче сигнала. Всё это для молодых учёных химического факультета МГУ имени Ломоносова уже не кажется фантастикой. Им удалось найти способ превращать мечты в реальность.

"Наша работа посвящена новому классу устройств, материалов, который может быть использован для беспроводной связи последующих поколений, вплоть до частот в 1000 ГГЦ и выше", - рассказал Евгений Горбачёв, к.х.н., сотрудник химического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова.

Для сравнения, современная мобильная связи поколения 4G работает в диапазоне до 10 гигагерц. Чтобы быстро и помногу передавать информацию, нужен материал, способный излучать и принимать высокочастотные колебания. Учёные химфака МГУ нашли такой потенциал у давно известного феррита кобальта.

"Мы синтезировали и изучили материал, который пригоден именно для практической электроники, для беспроводной связи следующего поколения", - отметил Евгений Горбачёв.

Мирослав Сошников - студент 3-го курса химического факультета МГУ имени Ломоносова. Один из тех молодых учёных, кто вместе с коллегами смог доказать - охлаждённый феррит кобальта способен поглощать частоты до 350 ГГц без внешнего источника магнитного поля. До сегодняшнего дня ни один материал на такие показатели способен не был.

Тем не менее, применить эту технологию пока негде. Современная наука развивается быстрее, чем производство, поэтому такое открытие, скорее, шаг в будущее. Учёные уверены – скоро человечеству понадобятся устройства, способные функционировать при высоких частотах.

Открытие молодых ученых может пригодиться, например, и в телемедицине. Когда врач проводит операцию и манипулирует инструментами, по сути, через интернет, не находясь при этом в операционной. В такой тонкой работе даже задержка сигнала в долю секунды может стоить пациенту жизни.

Илья Данильцев, "ТВ Центр".

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