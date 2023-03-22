В Москве волонтеры спасают раненых птиц

Кто-то лишился крыла, кто-то - лап

Птичий стационар. Для собак и кошек в городе действуют приюты и передержки, а вот о птицах мало кто может позаботиться. В Москве группа волонтёров уже не первый год спасает пернатых с непростой судьбой. Они выхаживают птенцов с заброшенных чердаков, подбирают с улиц домашних голубей и лечат раненых ворон. Какие птицы чаще всего нуждаются в помощи? И что происходит с крылатыми пациентам, которых нельзя вернуть в природу?

Подробнее – в репортаже Елены Сахно

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