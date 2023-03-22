Снабжающие Москву водохранилища готовы к весеннему паводку

Объем талых вод может достигнуть 350 млн кубометров

Все 15 хранилищ, снабжающие Москву водой, готовы к весенним паводкам. В этом году резкое потепление заставляет лёд и снег таять слишком стремительно.

Объем талых вод может достигнуть 350 миллионов кубометров. Но место для неё в резервуарах есть - их подготовили заранее. Контроль за качеством воды усилили. Так, на Истринском гидротехническом узле любые вещества, загрязняющие акваторию, выявляются оперативно. А расчёт запаса воды в снеге позволяет точно определить объем, чтобы распределить затем по хранилищам.

"Ёмкость в водохранилище свободна и подготовлена для приема воды. Гидросетевые сооружения подготовлены и проверены", - отметил начальник Истринского гидротехнического узла АО "Мосводоканал" Юрий Гусев.

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