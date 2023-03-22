ДНР: российские силы практически блокировали Артемовск

Все подъездные пути контролируются ВС России

Российские силы практически блокировали Артемовск (украинское название — Бахмут).

Об этом в среду, 22 марта, заявил советник врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Дениса Пушилина Ян Гагин. Все подъездные пути контролируются артиллерией Вооруженных сил России.

"Можно сказать, что город практически блокирован", - сказал он (цитата по РИА Новости).

В пятницу Гагин заявил, что союзные силы освободили около 70% города.

Артемовск расположен в подконтрольной Киеву части ДНР, является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. За город идут ожесточенные бои, он остается одним из самых горячих точек в зоне СВО.

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