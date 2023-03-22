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В Москве проходит II смена патриотического лагеря для подростков "Наука для всех"

14:55
  • среда
  • 22 марта 2023

Организаторы проекта стремятся расширить кругозор школьников

Исторические викторины, психологически тесты, а также дискуссии по литературе. В столице проходит вторая смена патриотического лагеря для подростков "Наука для всех".

Занятия проводят на территории Парка культуры и отдыха Бабушкинский. Для ребят подготовили насыщенную программу, также с ними будут играть в зарницу и сводят на экскурсию в интерактивный музей "Академия Теслы".

Организаторы проекта стремятся расширить кругозор школьников и улучшить их знания истории. В команде - опытные психологи, ведущие деловых игр, а также специалисты по профориентации и волонтёры.

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Патриотический лагерь для подростков "Наука для всех"
Патриотический лагерь для подростков "Наука для всех"
Патриотический лагерь для подростков "Наука для всех"
Патриотический лагерь для подростков "Наука для всех"
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