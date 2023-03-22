Собянин: В Москве количество экспортеров среди ИП за год увеличилось в 2,5 раза

Бизнесмены продают товары в Китай, Казахстан, Армению и Турцию

Мэр Москвы Сергей Собянин назвал основные экспортные рынки индивидуальных предпринимателей столицы. По его словам, число экспортеров в 2022 году увеличилось в 2,5 раза.

"Бизнесмены продают товары в Китай, Казахстан, Армению, Турцию и другие страны. Начали осваивать площадки Латинской Америки и Индии", - отметил мэр в своем Телеграм-канале.

Индивидуальные предприниматели могут получить всестороннюю поддержку в Московском экспортном центре. На сайте экспортного центра можно выбрать площадку и оставить запрос.

"Так, свой первый экспортный контракт с помощью МЭЦ заключил бренд Miss Sherona, выпускающий головные уборы. Производитель шоколада с низким содержанием углеводов Apetitelle запустил онлайн-продажи на китайской платформе", - говорится в сообщении.

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