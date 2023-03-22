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Бочкарёв: Утверждены проекты планировки всего маршрута Бирюлевской линии метро

12:48
  • среда
  • 22 марта 2023

Новая линия повысит доступность метро для 700 тысяч горожан

Утверждена градостроительная документация на весь маршрут Бирюлевской линии метро от станции "ЗИЛ" до станции "Бирюлево" общей протяженностью 22 километра. Об этом в среду сообщил заммэра столицы Андрей Бочкарев.

Новая линия повысит доступность метрополитена для 700 тысяч горожан.  По словам Бочкарева, будет улучшено транспортное обслуживание жителей семи районов Южного и Юго-Восточного административных округов города.

"Главное, что даст городу Бирюлевская линия - это новые транспортные связи, а их никогда не бывает слишком много. Жители Бирюлево Западного и Бирюлево Восточного, которым до ближайших станций метро сейчас нужно ехать в соседние районы, получат свои станции практически в зоне пешей доступности", – отметил Андрей Бочкарев.

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