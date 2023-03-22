ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Путин и Си Цзиньпин не обсуждали украинский мирный план

13:10
  • среда
  • 22 марта 2023

Только китайский

Предложения Украины по мирному урегулированию конфликта не стали темой беседы китайского председателя Си Цзиньпина и российского президента Владимира Путина.

Об этом в среду, 22 марта, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Лидеры обменялись мнениями по положениям китайского мирного плана.

"Нет, украинский мирный план не обсуждался. Был обмен мнениями по положениям, которые содержатся в китайском мирном плане, президент Путин сам об этом говорил", - подчеркнул он (цитата по "Интерфаксу").

Представитель Кремля добавил, что "план Зеленского" - это скорее тема, которая касается двусторонних отношений между Китаем и Украиной.

Зеленский на саммите G20 в ноябре выдвинул "план достижения мира" из 10 пунктов. В них шла речь, в частности, о прекращении боевых действий, отказ от подписания соглашений, а также о проведении "Киевской международной конференции по безопасности".

В феврале Китай представил собственный план урегулирования ситуации на Украине из 12 пунктов. В документе содержатся, в частности, призывы к прекращению огня и боевых действий, избеганию эскалации кризиса на Украине, а также к скорейшему возобновлению диалога между российской и украинской сторонами.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Владимир Путин и Си Цзиньпин
Владимир Путин и Си Цзиньпин
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.