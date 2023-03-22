Путин и Си Цзиньпин не обсуждали украинский мирный план

Только китайский

Предложения Украины по мирному урегулированию конфликта не стали темой беседы китайского председателя Си Цзиньпина и российского президента Владимира Путина.

Об этом в среду, 22 марта, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Лидеры обменялись мнениями по положениям китайского мирного плана.

"Нет, украинский мирный план не обсуждался. Был обмен мнениями по положениям, которые содержатся в китайском мирном плане, президент Путин сам об этом говорил", - подчеркнул он (цитата по "Интерфаксу").

Представитель Кремля добавил, что "план Зеленского" - это скорее тема, которая касается двусторонних отношений между Китаем и Украиной.

Зеленский на саммите G20 в ноябре выдвинул "план достижения мира" из 10 пунктов. В них шла речь, в частности, о прекращении боевых действий, отказ от подписания соглашений, а также о проведении "Киевской международной конференции по безопасности".

В феврале Китай представил собственный план урегулирования ситуации на Украине из 12 пунктов. В документе содержатся, в частности, призывы к прекращению огня и боевых действий, избеганию эскалации кризиса на Украине, а также к скорейшему возобновлению диалога между российской и украинской сторонами.

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