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Собянин: На базе ТПУ "Косино" будет создан современный пригородный вокзал

12:53
  • среда
  • 22 марта 2023

Ежедневно транспортным узлом пользуются более 30 тысяч человек

Мэр столицы Сергей Собянин рассказал, как изменится ТПУ "Косино" после реконструкции. Там появится современный пригородный вокзал будущего МЦД-3.

В частности, будут обновлены платформы и возведен подземный вестибюль для прохода к поездам и безопасного перехода через железнодорожные пути.

"Рядом со станцией реконструируем больше двух километров дорог, тротуаров и велодорожек, а для наземного транспорта откроем конечную остановку и разворотную площадку", - написал Сергей Собянин в своем Телеграм-канале.

Ежедневно транспортным узлом пользуются более 30 тысяч человек. Проект планировки прилегающей к диаметру территории на участке от МКАД до ТПУ "Косино" утвержден.

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