Собянин: На базе ТПУ "Косино" будет создан современный пригородный вокзал

Ежедневно транспортным узлом пользуются более 30 тысяч человек

Мэр столицы Сергей Собянин рассказал, как изменится ТПУ "Косино" после реконструкции. Там появится современный пригородный вокзал будущего МЦД-3.

В частности, будут обновлены платформы и возведен подземный вестибюль для прохода к поездам и безопасного перехода через железнодорожные пути.

"Рядом со станцией реконструируем больше двух километров дорог, тротуаров и велодорожек, а для наземного транспорта откроем конечную остановку и разворотную площадку", - написал Сергей Собянин в своем Телеграм-канале.

Ежедневно транспортным узлом пользуются более 30 тысяч человек. Проект планировки прилегающей к диаметру территории на участке от МКАД до ТПУ "Косино" утвержден.

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