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Человек погиб при обстреле села Белгородской области со стороны ВСУ

13:34
  • среда
  • 22 марта 2023

Повреждена инфраструктура села

Украинские военные обстреляли село Борисовка в Белгородской области, погиб один житель.

Жертвой стал сторож сельскохозяйственного предприятия, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем telegram-канале.

"Сегодня ВСУ обстреляли село Борисовка Волоконовского района. Большая часть снарядов прилетела на территорию сельскохозяйственного предприятия. К большому горю, один человек погиб", - написал он.

Кроме того, осколки снаряда повредили три частных дома: выбиты окна и посечены фасады. Также в результате атаки украинских военных повреждено электро- и газоснабжение на территории села.

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