Гороскоп на сегодня, 23 марта, для всех знаков зодиака

Время перемен

Овны

Исторический день: самая медленная планета зодиака Плутон сегодня меняет знак! Это сигнал о том, что ваша влиятельность и авторитет могут подрасти.

Тельцы

Стучите, и вам откроют: представители знака, которые признают свои амбиции, могут рассчитывать на крупные достижения. Не мелочитесь, ставьте перед собой большие цели!

Близнецы

Пришло время для принятия решений, касающихся учебы или дальних поездок. Вы сможете выбрать самые выгодные предложения, получить индивидуальные опции.

Раки

Вам скоро представится возможность инвестировать или сохранить деньги. Удачными обещают стать обращения за компенсациями, субсидиями от государства.

Львы

Статус-кво в ваших союзах уходит в прошлое. У вас начинается период турбулентности в отношениях: разводы и свадьбы, перемены в бизнес- партнерствах.

Девы

Вы почувствуете прилив сил и броситесь на накопившиеся дела как дома, так и на работе. Звезды предостерегают: действуйте разумно, не переусердствуйте.

Весы

Вы сможете принять решение о процессе, который тянется давно. Это может быть роман, работа, хобби - вы либо перейдете на новый уровень, либо закончите это.

Скорпионы

Вас ждет множество перемен. Сегодня меняет знак ваша главная планета - Плутон. Готовьтесь к переезду или переменам в составе вашей семьи.

Стрельцы

Звезды помогут вам продвинуться в сложных переговорах, переписках, учебе. В давних спорах будет, наконец, поставлена точка, а в договорах - подписи сторон.

Козероги

Сказать, что с ваших плеч свалилась гора - ничего не сказать. Плутон, стоявший в вашем знаке пятнадцать лет, двинулся дальше. И ваша жизнь тоже скоро изменится, станет легче!

Водолеи

На вас все внимание: в ваш знак на двадцать лет пожаловал тяжеловес - Плутон. Он сделает вас влиятельными, как никогда, но и ответственность будет соответствующей.

Рыбы

Вам следует выработать у себя навык: находить во всем плюсы и причины, за что можно поблагодарить жизнь. Оптимизм нужен вам как кислород!

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