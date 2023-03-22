Путин вручил в Кремле премии деятелям культуры

Президент отметил художественную и просветительскую ценность деятельности лауреатов

Сегодня в Кремле Владимир Путин вручил премии деятелям культуры за 2022 год, сообщает "ТВ Центр".

Высоких наград удостоены режиссер Айдар Заббаров - за вклад в популяризацию театрального искусства, скульптор Екатерина Пильникова - за серию произведений посвященных выдающимся представителям русской культуры, отмечен и артист балета Сергей Полунин.

Также президент вручил премии в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества. Среди лауреатов - режиссеры Инесса Ковалевская и Александр Галибин, руководители региональных творческих коллективов - Лариса Феоктистова и Виктор Гоцуленко.

"О каждом из сегодняшних лауреатов можно долго и много рассказывать, но никакие слова не расскажут о вас больше, чем ваше творчество, ваш вклад в отечественную культуру, в развитие российского общества, в установление молодых поколений. Вклад бескорыстный, имеющий исключительную художественную и просветительскую ценность. Он озарен истинным талантом, огромным трудолюбием и безграничной любовью к родной стране и к нашим людям", - отметил глава государства.

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