Шойгу поручил наградить девушек-военных, сбивших дроны ВСУ в Крыму

Все три аппарата уничтожены

Министр обороны Сергей Шойгу подтвердил попытку атаки украинских беспилотников на Крым и Севастополь.

По его словам, утром 22 марта полуостров пытались атаковать три беспилотника ВСУ - все они были уничтожены. Как сообщил губернатор Михаил Развожаев, атака была отбита Черноморским флотом.

"Два аппарата были уничтожены старшим матросом контрактной службы Мариной Фалеевой и главной старшиной Татьяной Целуйко", - сказал министр.

Он поручил представить девушек к наградам, а также выписать денежную премию.

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