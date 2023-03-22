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Назван самый популярный певец в мире

14:31
  • среда
  • 22 марта 2023

Он попал в книгу Гиннесса

Канадский певец Эйбел Тесфайе, известный под псевдонимом The Weeknd, вошел в книгу рекордов Гиннесса как самый популярный артист в мире.

33-летний исполнитель установил два новых рекорда. У певца самое большое количество слушателей за месяц - 111,4 миллиона человек, а выпущенная в 2020 году песня Blinding Lights стала самой прослушиваемой на Spotify - ее услышали около 3,47 миллиарда человек.

В начале марта The Weeknd выиграл четыре награды на премии Juno Awards 2023 в Канаде: "Артист года", "Автор песни года", "Сингл года" (песня Sacrifice) и "Поп-альбом года" (пластинка Dawn FM).

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Эйбел Тесфайе
Эйбел Тесфайе
Эйбел Тесфайе
Эйбел Тесфайе
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