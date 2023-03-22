Шойгу: ВКС России в ходе СВО уничтожили более 20 тыс. объектов противника

Доля современных образцов вооружения в ВКС достигнет 85% к концу года

Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что ВКС России в ходе спецоперации уничтожили более 20 тыс. объектов противника, совершив свыше 140 тыс. боевых вылетов.

Как уточнил глава Минобороны, доля современных образцов вооружения в ВКС достигнет 85% к концу года. К этому же сроку встанет на боевое дежурство станция контроля космического пространства "Развязка".

По словам министра, которого цитирует ТАСС, Восточный военный округ в 2022 году получил около 400 единиц современных и модернизированных образцов техники. Войска Восточного военного округа играют важную роль в поддержании стабильности в границах своей ответственности.

Восточному военному округу предстоит сосредоточить основные усилия на совершенствовании системы мобилизационного развертывания в 2023 году, уточнил Шойгу.

Он объявил при этом, что в России в 2023 году сформируют дивизию и бригаду ПВО, бригаду особого назначения ПВО-ПРО, а также зенитный полк с комплексом С-350.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"