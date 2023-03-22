Экологическая катастрофа: что из себя представляют снаряды с обедненным ураном

Британия готовится поставить такие Киеву

Подбросив урана в топку украинского конфликта, официальный Лондон теперь всеми силами пытается стряхнуть радиоактивную пыль с репутации. На помощь сделавшей скандальное заявление малоизвестной чиновнице из британского Минобороны подтянулась птица более высокого полета.

"Ядерной эскалации нет. Единственная страна, которая говорит о ядерных аспектах, - Россия. России ничего не угрожает, речь идет исключительно о помощи Украине", - сказал Джеймс Клеверли, министр иностранных дел Великобритании.

Но слова эти опровергнуты. Причем много лет назад. Родной для Клеверли британской прессой. Издание Guardian еще в 2003 году по итогам вторжения натовской коалиции в Ирак вышло с разгромной статьей. Опрошенные эксперты рассказали журналистам: после применения боеприпасов с сердечником из обедненного урана уровень радиации вокруг уничтоженных этими снарядами иракских танков в 2500 раз превышает норму и в 20 раз - в окрестностях. Эксперты посоветовали местному населению просто проверять качество воды и молока. Минобороны Соединенного королевства тогда заявило: информация о больших зонах, пораженных радиацией, не соответствует действительности. Боеприпасы с обедненным ураном до сих пор не запрещены ни одной международной конвенцией.

"Этому препятствует целый ряд стран, разработке такого документа. В том числе и ведущие западные страны. Показательно, что в отсутствии конвенции Генеральная ассамблея регулярно рассматривает резолюции с призывом не применять и не производить боеприпасы с обедненным ураном. Британия, США, Франция голосуют всегда против таких резолюций", - объяснил глава МИД России Сергей Лавров.

В том, что именно страны из ядерного клуба голосуют против, ничего удивительного нет. Обедненный уран - это побочный продукт производства ядерного оружия. Соответственно, для государств, обладающих этими технологиями, снаряды с таким веществом обходятся совсем недорого. А бронебойностью обладают большей, чем, например, у вольфрамовых сердечников. Это выяснили еще в нацистской Германии и не побрезговали грязными технологиями. Опыт Гитлера взяли на вооружение страны НАТО. Россия сделала выбор в пользу гуманности.

"Мы бронепробиваемость наших снарядов приносим в жертву безопасности на местности и безопасности людей. Вот это принципиально. Мы бронепробиваемость достигаем за счет увеличения качества баллистики орудия, используем снаряды, которые намного более безопасны для мирного населения, чем те, что использует Запад. Это лишний раз подтверждает подлую, бандитскую природу западных элит", - заявил военный эксперт Константин Сивков.

Об опасности обедненного урана как никто другой знают сербы. Во время натовских бомбардировок на мирные города Югославии сбросили более 30 тысяч кассетных снарядов с ядовитыми наконечниками. В них в общей сложности было 15 тонн обедненного урана. Сегодня Сербия - на первом месте в Европе по смертности от онкологии.

"В той же Сербии погибло во время боевых действий 3 тысячи человек, а после окончания боевых действий онкология выявлена была у 30 тысяч, из которых 15 тысяч погибли. Так что отложенный эффект очень большой. И при большой дозе вызовет это лучевую болезнь. При небольших дозах - онкологию. Либо различные мутации у новорожденных. Это все накапливается в организме и передается будущим поколениям. Причем очень много случаев, что онкология была выявлена у детей, которые родились уже после этой операции. После того, как американцы принесли свою свободу на сербскую землю", - рассказал экс-советник генерального секретаря комиссии по биологическому и химическому оружию ООН Игорь Никулин.

Период полураспада урана - четыре с половиной миллиарда лет. То есть территории им заражены, можно сказать, навсегда. При этом солидные международные организации, ООН или ВОЗ, не признают ни экологической катастрофы вследствие применения вещества, ни ущерба для здоровья. Даже когда итальянские солдаты НАТО, участвовавшие в атаке на Югославию, массово начали жаловаться на онкологические диагнозы, Всемирная организация здравоохранения отказалась связывать это с обедненным ураном. Тем не менее компенсации военным выплатили.

Сербы от итальянцев отличаются как минимум тем, что пытаются проводить собственную суверенную политику и отказываются присягать на верность Вашингтону. А значит, их можно безнаказанно травить обедненным ураном и не платить за это никаких компенсаций. Украинцы почему-то думают, что с ними будет по-другому. Хотя конфликт, где, возможно, будет применяться радиоактивное вещество, частично затрагивает и их территории.

"Применение боеприпасов с обедненным ураном резко понизит, если вообще сохранит, возможность Украины производить качественное, незараженное продовольствие. Это, кстати, к вопросу о том, что Запад печется о наращивании сельхозпроизводства на Украине. И печется об экспорте украинского зерна в развивающиеся страны, в том числе в Африку", - добавил Лавров.

Обедненный уран бьет не только по танку, в который летит снаряд, начиненный этим веществом. Но и по тому, кто заряжает орудие. Опыт итальянских солдат это уже доказал. Но Лондон приказал украинцам сражаться до последней капли крови. И если эта кровь окажется еще и чем-нибудь зараженной, будет уже неважно. Другой вопрос - если радиоактивная пыль долетит до Европы. Обеспокоенность такой перспективой выразила оппозиционный депутат Бундестага Сара Вагенкнехт: "Поставка Украине снарядов с ураном со стороны Великобритании - преступление. Исследования доказывают, что их применение загрязняет окружающую среду и вызывает рак у гражданского населения и военнослужащих. Призываю правительство огласить позицию по этому поводу".

Официальный Берлин отмалчивается. ООН выразила лишь обеспокоенность. Точно так же она реагировала, когда урановые бомбы падали на мирное население Югославии.

Лилия Акиньшина, "ТВ Центр"

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