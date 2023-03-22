Полиция заинтересовалась "королевой марафонов" Еленой Блиновской

Россияне пожаловались на популярного блогера

Автора "Марафона желаний" Елену Блиновскую проверят на уклонение от уплаты налогов.

В полицию поступило несколько сообщений от участников марафонов которые считают, что их обманули, пишет telegram-канал Shot со ссылкой на источник. Кроме того, общественники пожаловались на Блиновскую в Генпрокуратуру России - они требуют проверить на предмет уклонения от налогов.

Елена Блиновская считается "королевой марафонов" в социальных сетях. Она проводит различные тренинги для расширения финансового сознания и исполнения желаний.

Ранее правоохранительные органы уличили в уклонении от налогов Александру Митрошину и Валерию (Лерчек) Чекалину – популярных Instagram-блогеров (соцсеть запрещена в России – прим. ред.).

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