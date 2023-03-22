"Понимала - надо попасть": что известно о подвиге девушек-военных в Крыму

В Севастополе была предотвращена попытка атаки украинских беспилотников

С весенними первоцветами - букетами гиацинтов, которые подарили командиры - по набережной Севастополя гуляют подруги и сослуживицы: главный старшина Татьяна Целуйко и старший матрос Марина Фалеева. Смена на посту наблюдения закончилась и можно поговорить о пережитых двух часах настоящего боя. Как отражали атаку надводных беспилотных аппаратов, оснащенных взрывными устройствами. Несмотря на темное время суток, заметили беспилотник в волнах и доложили командованию. А потом - "автомат в руки и стрелять".

Сначала потопили один беспилотник. Наблюдая за морем, заметили еще один и его тоже расстреляли.

"Понимала просто головой, что надо попасть. Надо уничтожить, чтобы она не прошла дальше. Был большой страх, что она куда-то врежется в берег или корабли", - рассказывает Целуйко.

Пробиться в бухту Севастополя противник пытался с четырех до почти шести часов утра. Безрезультатно. Женщины-моряки говорят - ничего необычного они не сделали. Просто исполняли свой долг. И очень удивились, когда услышали похвалу от самого министра обороны.

"На что хотел бы обратить внимание. Два аппарата были уничтожены старшим матросом контрактной службы Фалеевой Мариной Александровной и главной старшиной Целуйко Татьяной Витальевной. Я хотел бы дать поручение представить девушек к наградам и в соответствии с нашими решениями выписать денежную премию за уничтожение объектов противника", - заявил Шойгу.

Министр во время заседания коллегии ведомства также наградил орденами Мужества летчиков самолетов Су-27, не допустивших 14 марта нарушение американским беспилотником MQ-9 границ района временного режима использования воздушного пространства, установленного в целях проведения специальной военной операции над акваторией Черного моря в районе Крыма. Награды из рук министра получили майоры Сергей Попов и Василий Вавилов.

В общей сложности за время проведения СВО наши ВКС совершили более 140 тысяч боевых вылетов, в которых были задействованы до 90% экипажей оперативно-тактической и армейской авиации, 60% - стратегической и Дальней авиации, 85% личного состава комплексов с беспилотными летательными аппаратами.

Игорь Конашенков, представитель Минобороны России: "Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации за сутки нанесено поражение 83-м артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 112-ти районах. На территории аэродрома "Школьный" в районе города Одесса поражены два ангара с вооружением и военной техникой ВСУ. Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Малые Крынки Харьковской области сбит вертолет Ми-8 Воздушных сил Украины".

Батареи самоходных артиллерийских установок "Акация" используют тактику "огневого налета" - самоходки прибывают в назначенный район, наводятся на цель. Расчеты производят серию из пяти шести выстрелов, после чего батарея меняет позиции. Таким образом САУ остаются недоступными для ответного удара.

В Артемовске российские подразделения применяют "огневой вал". Тактика, известная еще со времен Великой Отечественной войны. Артиллеристы наносят массированный удар. Потом на отработанный участок местности заходят штурмовые отряды, а артиллерия переносит огонь на следующий участок.

Почти две трети территории Артемовска - под контролем российских подразделений. Это данные подтверждают и западные военные наблюдатели. Город рано или поздно будет освобожден российскими войсками.

На краснолиманском и донецком направлениях активно применяются тяжелые огнеметные системы. Сообщается об успехах возле Авдеевки, где после прорыва украинской обороны на одном из участков наши передовые отряды вышли на юго-западные окраины населенного пункта.

Дмитрий Гусев, Алексей Платонов, "ТВ Центр"

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