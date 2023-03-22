На донецком направлении за сутки уничтожено более 300 военных ВСУ

Средства ПВО России поразили 26 украинских беспилотников

Министерство обороны России в ходе брифинга в среду рассказало о потерях ВСУ в течение суток.

Так, на купянском направлении ВС России уничтожили более 50 украинских военных, на южнодонецком и запорожском направлениях - около 40 военных ВСУ и артсистему М777, на донецком направлении - более 300 военных ВСУ, на краснолиманском направлении - более 90 радикалов и самоходную гаубицу.

Кроме того, стало известно, что российские военные уничтожили в Запорожской области склад топлива для военной техники 102-й бригады территориальной обороны, на аэродроме "Школьный" в районе Одессы - два ангара с вооружением и военной техникой ВСУ.

Также средства ПВО России за сутки поразили 26 украинских беспилотников, сбили три снаряда РСЗО HIMARS. ВКС сбили украинский вертолет Ми-8 в Харьковской области.

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