По данным журналиста, американским и немецким спецлужбам было дано указание подготовить альтернативную историю для СМИ

Джо Байден не поручал разведке США провести серьезное расследование взрывов на газопроводах "Северный поток" и не планирует этого делать, потому что прекрасно знает ответ - Сеймур Хёрш выдал новую порцию информации о диверсии в Балтийском море, передает "ТВ Центр".

По словам американского журналиста, Байден принял глупое решение и теперь вынужден лгать. Более того, руководство ФРГ уже несколько месяцев поддерживает усилия Вашингтона по сокрытию правды.

Со ссылкой на собственные источники Хёрш заявляет, что президент США и канцлер Германии обсуждали теракт в начале марта - во время визита Олафа Шольца. После этого американским и германским спецлужбам было дано указание подготовить альтернативную историю для СМИ, которая могла бы дискредитировать заявления Сеймура Хёрша о причастности США и лично Джо Байдена к произошедшему.

В итоге газеты New York Times и Zeit одновременно выступили с обвинениями в адрес некой украинской группировки, о планах которой не было известно Киеву. Но эту версию сразу раскритиковали специалисты.

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