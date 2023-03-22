ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Хёрш раскрыл новые данные о терактах на "Северных потоках"

16:48
  • среда
  • 22 марта 2023

По данным журналиста, американским и немецким спецлужбам было дано указание подготовить альтернативную историю для СМИ

Джо Байден не поручал разведке США провести серьезное расследование взрывов на газопроводах "Северный поток" и не планирует этого делать, потому что прекрасно знает ответ - Сеймур Хёрш выдал новую порцию информации о диверсии в Балтийском море, передает "ТВ Центр".

Сеймур Хёрш назвал условие вмешательства США в конфликт на Украине
Немецкие СМИ узнали подробности расследования взрывов на "Северных потоках"

По словам американского журналиста, Байден принял глупое решение и теперь вынужден лгать. Более того, руководство ФРГ уже несколько месяцев поддерживает усилия Вашингтона по сокрытию правды.

Со ссылкой на собственные источники Хёрш заявляет, что президент США и канцлер Германии обсуждали теракт в начале марта - во время визита Олафа Шольца. После этого американским и германским спецлужбам было дано указание подготовить альтернативную историю для СМИ, которая могла бы дискредитировать заявления Сеймура Хёрша о причастности США и лично Джо Байдена к произошедшему.

В итоге газеты New York Times и Zeit одновременно выступили с обвинениями в адрес некой украинской группировки, о планах которой не было известно Киеву. Но эту версию сразу раскритиковали специалисты.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Дайверы ВМС США
Дайверы ВМС США
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.