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Глава МИД Австрии: разорвать все связи с Россией невозможно

16:20
  • среда
  • 22 марта 2023

По словам Шалленберга, 91% западных компаний все еще ведут бизнес с Москвой

Министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг высказался по поводу дальнейших отношений России и Европы.

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"Полагать, будто России больше не будет и что мы можем разорвать связи с ней во всех областях, иллюзорно", - цитирует главу австрийского МИД агентство Reuters.

Он добавил, что "Достоевский и Чайковский остаются частью европейской культуры, нравится нам это или нет".

По словам Шалленберга, 91% западных компаний все еще ведут деятельность в России.

"У нас были огромные пакеты санкций. Дайте им время, чтобы заработать", - сказал министр, отвечая на вопрос о необходимости новых рестрикций в отношении Москвы.

Россия с 24 февраля 2022 года ведет спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины, защите населения Донбасса и освобожденных территорий от геноцида со стороны киевских властей. Запад во главе с США и Великобританией называет это вторжением и актом агрессии и массово вводит в отношении Москвы санкции, а также поставляет Киеву вооружение - в том числе наступательное.

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Александр Шалленберг
Александр Шалленберг
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