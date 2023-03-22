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Между курортами России и Абхазии пустят скоростные поезда

16:38
  • среда
  • 22 марта 2023

По маршруту Сочи-Гагра поедут "Ласточки"

Главный инженер Абхазской железной дороги Леонид Куруа сообщил о договоренности связать скоростными поездами российские и абхазские курортные города.

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Как уточнил Куруа, электропоезд "Ласточка" летом 2023 года запустят по маршруту Сочи-Гагра. Тестовые пуски проведут в апреле - для выявления готовности абхазской железной дороги к приему состава.

"В случае, если выявят недостатки, у специалистов будет время на их устранение до начала курортного сезона. Надеемся, что к началу лета данный состав будет курсировать по маршруту Сочи-Гагра. Предусматривается, что на первом этапе по этому маршруту будут работать пять составов "Ласточки", - цитирует главного инженера АЖД "Интерфакс".

Кроме того, рассматривается вопрос о продлении маршрутов некоторых пассажирских поездов, следующих в настоящее время до Адлера.

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