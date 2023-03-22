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Собянин объявил о начале приема заявок на чемпионат "Абилимпикс"

16:44
  • среда
  • 22 марта 2023

Заявку нужно подать до 10 апреля

В Москве начался прием заявок на ежегодный чемпионат профессионального мастерства "Абилимпикс", который помогает найти работу людям с ограниченными возможностями здоровья. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

"На чемпионате можно будет попробовать свои силы в самых современных областях. Традиционно это ИТ, финансы, медицина. В нынешнем году добавили ещё четыре: оператор беспилотного летательного аппарата, проектирование нейросети, сервис на воздушном транспорте и вокал. Всего 60 направлений", - написал мэр.

Участвовать могут школьники старше 14 лет, студенты и взрослые специалисты. Заявку нужно подать до 10 апреля.

По словам мэра, город запустил специальную программу "Маршрут возможностей участников чемпионата "Абилимпикс" для школьников, студентов и специалистов. Она поможет подготовиться к трудоустройству. Участники пройдут специальные тренинги, тесты, посетят творческие мастерские, что позволит им точно определиться с будущей профессией, научиться составлять резюме и пообщаться лично с потенциальными работодателями.
 
В центре "Моя карьера" столичной службы занятости программу уже проходят 98 студентов первых-третьих курсов из 30 московских колледжей, сообщил Собянин.

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Участник чемпионата "Абилимпикс"
Участник чемпионата "Абилимпикс"
Участник чемпионата "Абилимпикс"
Участник чемпионата "Абилимпикс"
Участник чемпионата "Абилимпикс"
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