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Москва обозначила условие к обсуждению ДСНВ

17:10
  • среда
  • 22 марта 2023

Сейчас точек соприкосновения позиций между Россией и США нет

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что курс США на безоглядную эскалацию конфликта на Украине принципиальным образом поменял для Москвы всю обстановку в области безопасности.
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По словам замглавы внешнеполитического ведомства, США должны были раньше договариваться об устранении российских озабоченностей по ДСНВ, в настоящее время это уже невозможно.

При определении судьбы ДСНВ Москва будет учитывать способность США, Франции и Британии совместно использовать ядерные потенциалы против России, указал Рябков.

Дипломат добавил, что условием к обсуждению ДСНВ является изменение враждебного курса США в отношении России. Сейчас точек соприкосновения позиций по теме ДСНВ нет.

Москва продолжает придерживаться позиции, что мир должен быть свободным от ядерной угрозы, заключил замминистра, которого цитирует ТАСС.

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