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Украинские военные обстреляли Донецк из РСЗО

17:18
  • среда
  • 22 марта 2023

Под обстрел попал Киевский район

Украинские военные в среду обстреляли Донецк. По Киевскому району было выпущено восемь ракет из РСЗО.

"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 16.57 - населенный пункт Ласточкино - город Донецк (Киевский район): выпущено восемь ракет из РСЗО", - сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

Тип РСЗО и последствия обстрела не пока не сообщаются, пишет РИА Новости.

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