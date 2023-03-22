Украинские военные обстреляли Донецк из РСЗО

Под обстрел попал Киевский район

Украинские военные в среду обстреляли Донецк. По Киевскому району было выпущено восемь ракет из РСЗО.

"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 16.57 - населенный пункт Ласточкино - город Донецк (Киевский район): выпущено восемь ракет из РСЗО", - сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

Тип РСЗО и последствия обстрела не пока не сообщаются, пишет РИА Новости.

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