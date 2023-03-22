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Шойгу наградил летчиков, сопровождавших американский беспилотник

18:13
  • среда
  • 22 марта 2023

Инцидент произошел утром 14 марта

Министр обороны России Сергей Шойгу вручил медали "Золотая Звезда" и ордена Мужества военнослужащим за проявленные в ходе СВО мужество и героизм, сообщила пресс-служба ведомства.
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"Орденами Мужества награждены летчики самолетов Су-27, предотвратившие нарушение американским беспилотным летательным аппаратом MQ-9 границ района временного режима использования воздушного пространства, установленного в целях проведения специальной военной операции", - говорится в сообщении ведомства.

Как напомнили в Минобороны, утром 14 марта над акваторией Черного моря в районе Крымского полуострова был зафиксирован полет американского БПЛА MQ-9 в направлении госграницы России. В воздух были подняты истребители. Беспилотник в результате резкого маневрирования перешел в неуправляемый полет с потерей высоты и упал в воду.

"Российские истребители бортовое вооружение не применяли, с беспилотным летательным аппаратом в контакт не вступали и благополучно вернулись на аэродром базирования", - подчеркнули в ведомстве.

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