Путин выразил соболезнования родным и близким экс-главы ЦИК

Владимир Чуров скончался в возрасте 70 лет

Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким бывшего главы ЦИК Владимира Чурова, который скончался на 71-м году жизни. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.

"Искренне разделяю огромное горе, постигшее вашу семью, прошу принять слова глубокого соболезнования и поддержки", - говорится в телеграмме.

Президент назвал Чурова профессионалом высочайшего класса, честным, принципиальным и преданным делу человеком. Бывший глава ЦИК всегда трудился с полной самоотдачей, отметил Путин.

"На самых сложных направлениях работы, на ответственном посту председателя ЦИК России, в значимой общественной, законотворческой деятельности он твёрдо и последовательно отстаивал свою гражданскую позицию, честно служил Отечеству", - заявил глава государства.

Владимир Чуров скончался утром 22 марта. Ему было 70 лет. Как сообщил депутат Госдумы Леонид Ивлев, бывший глава Центризбиркома перенес обширный инфаркт.

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