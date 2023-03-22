Международная федерация хоккея продлила отстранение России

Сборная не сыграет на двух следующих чемпионатах мира

Совет Международной федерации хоккея продлил на сезон-2023/24 отстранение сборных России и Белоруссии от международных соревнований, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу организации.

Как отмечено в заявлении, совет IIHF "рассмотрел риски безопасности".

"На основании оценки рисков совет IIHF определил, что возвращение сборных России и Белоруссии пока не является безопасным. Таким образом, сборные России и Белоруссии пропустят сезон-2023/24", - добавили представители федерации.

Ранее сборные России и Белоруссии пропустили чемпионат мира 2022 года. Теперь же стало ясно, что команды пропустят также ЧМ-2023 (пройдет с 12 по 28 мая) в Латвии и Финляндии и ЧМ-2024 в Чехии.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"