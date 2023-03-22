В Британии под ЛГБТ-стандарты переписывают сказки о Золушке и Спящей красавице

По мнению "экспертов", среди героев "нет должного разнообразия"

Типичный уже случай в парижском метро: чернокожая женщина - хоть и явно не из коренных француженок, но рьяно борющаяся за свои права и свободы - перепрыгивает через турникет. Это замечает другой пассажир. Делает замечание - мол, из-за таких вот "зайцев" цена за проезд и растет. Убытки-то надо компенсировать. Мужчина хоть и пожилой, на костылях, но даму это не останавливает.

В ход идут кулаки и, конечно, обвинения в расизме. Из словесной перепалки становится ясно, что женщина эта более чем в тренде. Не только чернокожая, но еще и лесбиянка, чьи права непрестанно ущемляют. Дочь ее - девочка, оттаскивающая мать от старика - когда вырастет, возможно, пойдет по стопам матери. Ничего не поделаешь - воспитание. Тем более, что обо всех этих пережитках прошлого в виде традиционных ценностей скоро даже из сказок на Западе нельзя будет узнать.

Как пишет Daily Mail, одно из британских книжных издательств решило переписать истории про Золушку и Спящую красавицу. Потому как обе они, бесстыдницы, голубоглазые да светловолосые, плюс - завидев принцев, тут же принимают их за мужчин.

"Проблема в том, что среди героев нет должного разнообразия. Кроме того, аналитики говорят о классовой дискриминации из-за социального положения принцев и принцесс, об эйджизме, поскольку злодеи обычно старые, и об отсутствии расового разнообразия среди главных героев. Также беспокоит экспертов вопрос гендера. Например, в ситуации, когда принцесса использует термин "мужчина" при первой встрече с принцем, когда они друг с другом еще не знакомы, следует отдавать предпочтение гендерно-нейтральному языку", - говорится в материале.

Когда об этой инициативе издателей узнали в руководстве одного из крупнейших детских садов Великобритании с говорящим названием "Яркие горизонты", тут же решили сказку сделать былью. Предписали родителям не называть дочерей ласково принцессами, красавицами да и просто девочками. Приемлемый вариант - "ребенок, идентифицирующий себя как особь женского пола". А если эти "особи" вдруг засомневаются, всегда могут обратиться к Богу - гендерно-нейтральному, конечно.

В Германии уже и Библию выпустили соответствующую для детей, сообщает признанное в России иноагентом издание Deutsche Welle: "Раньше дети представляли себе Бога старым белым мужчиной. Новая Библия дает возможность по-новому взглянуть на это, а также на Иисуса и библейские события - как на визуальном, так и на лингвистическом уровнях. Создатель больше не мужчина и не женщина".

Отныне для так называемого "цивилизованного мира" Бог - прямо как бизон из мультика Netflix "Ридли Джонс". Небинарная личность. В одной из серий животное неожиданно рассказывает своей бабушке, что не ощущает себя ни мальчиком, ни девочкой. На сайте при этом указано, что шедевр этот рассчитан на детей с самого рождения.

Не все родители оценили задумку. Раскритиковали в соцсетях создательницу и, что характерно, лесбиянку Крис Ни. Пригрозили, что вовсе откажутся от подписки на стриминговый сервис. Netflix потери клиентов испугался и мультсериал прикрыл. А госпожа Ни, естественно, расценила это как очередное проявление гендерной дискриминации.

Ольга Оксенич, "ТВ Центр"

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