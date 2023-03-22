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В Подмосковье заподозрили случай сибирской язвы

19:24
  • среда
  • 22 марта 2023

Ситуация находится на контроле специалистов

Управление Роспотребнадзора по Московской области сообщило о случае подозрения на сибирскую язву у прибывшего на территорию области из Республики Чувашия гражданина.
Третий случай сибирской язвы выявили в Чувашии

"Специалистами управления незамедлительно начато эпидрасследование. Организован комплекс необходимых противоэпидемических мероприятий. По месту пребывания гражданина проведена дезинфекция", - приводит сообщение ТАСС.

Пациент госпитализирован в одно из лечебных учреждений Подмосковья, ситуация находится на контроле специалистов.

Ранее стало известно, что признаки сибирской язвы обнаружены у трех жителей Чувашии. Они госпитализированы в состоянии средней степени тяжести.

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