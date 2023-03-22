В Подмосковье заподозрили случай сибирской язвы

Ситуация находится на контроле специалистов
Управление Роспотребнадзора по Московской области сообщило о случае подозрения на сибирскую язву у прибывшего на территорию области из Республики Чувашия гражданина.
"Специалистами управления незамедлительно начато эпидрасследование. Организован комплекс необходимых противоэпидемических мероприятий. По месту пребывания гражданина проведена дезинфекция", - приводит сообщение ТАСС.
Пациент госпитализирован в одно из лечебных учреждений Подмосковья, ситуация находится на контроле специалистов.
Ранее стало известно, что признаки сибирской язвы обнаружены у трех жителей Чувашии. Они госпитализированы в состоянии средней степени тяжести.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"