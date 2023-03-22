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Министры обороны России и Турции провели телефонный разговор

20:25
  • среда
  • 22 марта 2023

Стороны обсудили продовольственную сделку

Министры обороны России и Турции Сергей Шойгу и Хулуси Акар по инициативе Анкары провели телефонный разговор, сообщила пресс-служба российского военного ведомства.

"В ходе переговоров стороны обсудили результаты реализации "Черноморской инициативы", вопросы сирийского и нагорно-карабахского урегулирования, а также другие направления взаимодействия, представляющие взаимный интерес", - сказано в сообщении.

Турецкое ведомство ранее обозначило, что стороны обсудили зерновую сделку, ситуацию в Сирии и глобальный продовольственный кризис.

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