Министры обороны России и Турции провели телефонный разговор

Стороны обсудили продовольственную сделку
Министры обороны России и Турции Сергей Шойгу и Хулуси Акар по инициативе Анкары провели телефонный разговор, сообщила пресс-служба российского военного ведомства.
"В ходе переговоров стороны обсудили результаты реализации "Черноморской инициативы", вопросы сирийского и нагорно-карабахского урегулирования, а также другие направления взаимодействия, представляющие взаимный интерес", - сказано в сообщении.
Турецкое ведомство ранее обозначило, что стороны обсудили зерновую сделку, ситуацию в Сирии и глобальный продовольственный кризис.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"