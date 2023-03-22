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Собянин: БКЛ впервые перевезла более миллиона пассажиров после отмены бесплатного проезда

21:06
  • среда
  • 22 марта 2023

Всего по БКЛ проехали больше 17,5 млн пассажиров

Более миллиона пассажиров воспользовались Большой кольцевой линией столичного метро 21 марта - впервые после отмены бесплатного проезда. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

"Всего с начала движения по всей линии проехали 17,6 млн пассажиров", - сообщил мэр.

Запуск БКЛ позволил снизить нагрузку на многие востребованные станции до 30%, в том числе "Калужскую", "Комсомольскую", "Нагатинскую", "Автозаводскую" МЦК, отметил Собянин. Кроме того, свободнее стало и в поездах.

"Больше всего - между "Новослободской" и "Проспектом Мира" (минус 23%), "Ботаническим садом" и "Ростокино" МЦК (минус 16%), "Дубровкой" и "Крестьянской Заставой" (минус 12%)", - добавил Собянин.

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