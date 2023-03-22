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Анонсирован сиквел легендарной видеоигры от студии-разработчика "Доты 2"

21:52
  • среда
  • 22 марта 2023

Закрытый бета-тест уже стартовал

Американская студия Valve анонсировала в соцсетях командный шутер от первого лица Counter-Strike 2. Запущено закрытое бета-тестирование.

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"Все новые функции игры будут представлены во время официального выпуска этим летом, но путь к Counter-Strike 2 начинается сегодня с ограниченного теста", - сказано на сайте игры.

Игра сделана на движке Source 2. Разработчики обещают более реалистичные текстуры, дым, реагирующий на свет, обновленный интерфейс, другие графические улучшения. При этом частота, с которой сервер обновляет данные об игре, будет моментально считывать действия игрока.

Оригинальная Counter-Strike вышла в 2000 году, затем Valve выпустила Counter-Strike: Source (2004) и Counter-Strike: Global Offensive (2012). Также студия известна такими проектами, как Dota 2, Half-Life, Left 4 Dead и Team Fortress.

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Counter-Strike 2
Counter-Strike 2
Counter-Strike 2
Counter-Strike 2
Counter-Strike 2
Counter-Strike 2
Counter-Strike 2
Counter-Strike 2
Counter-Strike 2
Counter-Strike 2
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