Медведев заявил о приближении ядерного апокалипсиса

Его приближают поставки иностранного оружия Украине

Угроза ядерного конфликта не только не исчезла, но и стала острее. Так считает заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

"Миновала ли угроза ядерного конфликта? Нет, не миновала. Она возросла. Каждый день поставок иностранного оружия на Украину в конечном счете приближает вот этот самый ядерный апокалипсис", - заявил Медведев в интервью российским СМИ.

Фрагмент интервью опубликован в Telegram-канале Дмитрия Медведева.

По его мнению, Запад не верил, что Россия решится на ответные действия, но просчитался. Последствия гораздо сложнее, чем могли бы быть, если бы в декабре с Москвой подписали документ о гарантиях безопасности.

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