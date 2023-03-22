ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Медведев заявил о приближении ядерного апокалипсиса

22:30
  • среда
  • 22 марта 2023

Его приближают поставки иностранного оружия Украине

Угроза ядерного конфликта не только не исчезла, но и стала острее. Так считает заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

"Все ходят под Богом и ракетами": Медведев пригрозил суду в Гааге
"В бой!": Медведев обратился к американцам

"Миновала ли угроза ядерного конфликта? Нет, не миновала. Она возросла. Каждый день поставок иностранного оружия на Украину в конечном счете приближает вот этот самый ядерный апокалипсис", - заявил Медведев в интервью российским СМИ.

Фрагмент интервью опубликован в Telegram-канале Дмитрия Медведева.

По его мнению, Запад не верил, что Россия решится на ответные действия, но просчитался. Последствия гораздо сложнее, чем могли бы быть, если бы в декабре с Москвой подписали документ о гарантиях безопасности.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Дмитрий Медведев
Дмитрий Медведев
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.