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"Вкладывать деньги": перспективы сотрудничества России и Китая

08:56
  • четверг
  • 23 марта 2023

Китай начнет вкладывать деньги в Россию

На каких направлениях можно ожидать активизации российско-китайского партнёрства? Заинтересован ли Пекин вкладывать капиталы в развитие высокотехнологичных производств в нашей стране? И случайно ли в дни визита Си Цзиньпина в Москву из Лондона прозвучало заявление о поставках Украине снарядов с обеднённым ураном?

В программе "События. 25-й час" Алексей Фролов обсудил эти вопросы с заместителем главы комитета Госдумы по экономической политике Михаилом Делягиным.

"Китай будет заменять своим производством все товары недружественных стран. Китай начнет вкладывать деньги в Россию", - заявил он.

Полный комментарий эксперта смотрите в видео

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