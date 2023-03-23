Представлены новые герои спецоперации

Они проявили мужество

Новые данные о подвигах наших военнослужащих, которые защищают жителей Донбасса. Рядовой Игорь Калиниченко в окрестностях населённого пункта обнаружил группу украинских диверсантов, готовящих засаду. Мгновенно сориентировавшись, он передал координаты противника нашим артиллеристам. Точными ударами уничтожены четыре БТРа и больше десяти радикалов. Готовящаяся провокация в отношении российских войск была сорвана.

Отделение ВДВ гвардии старшего сержанта Вячеслава Чихачёва, находясь под постоянным миномётным и артиллерийским огнём националистов, не допустило прорыва неприятеля на своём направлении. Десантники отразили все атаки вражеской пехоты. Во время боя Вячеслав лично ликвидировал пятерых неонацистов, с большими потерями противник отступил.

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