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Минобороны показало боевую работу реактивных систем залпового огня "Град"

08:41
  • четверг
  • 23 марта 2023

Они работают в зоне СВО

Артиллерия воздушно-десантных войск успешно уничтожает подразделения ВСУ на одном из направлений спецоперации. Минобороны публикует кадры боевой работы реактивных систем залпового огня "Град".

Координаты вражеских позиций определяют при помощи беспилотников. Среди основных целей - оборонительные сооружения, бронетехника и живая сила националистов.

Расчёты совершают по шесть-семь выездов, работают круглосуточно. Выпустив снаряды, артиллеристы оперативно меняют позицию, чтобы не попасть под ответный огонь радикалов - вражеские дроны постоянно охотятся за нашими установками.

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