ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Посол Антонов: США подталкивают человечество к ядерному Армагеддону

08:45
  • четверг
  • 23 марта 2023

США "пробили очередное дно" своими заявлениями

Поставки на Украину снарядов с обедненным ураном толкают мир к Армагеддону.
Украина получит боеприпасы с обедненным ураном. Главное

Такое мнение выразил посол России в США Анатолий Антонов, комментируя прозвучавшие со стороны администрации Белого дома заявления о том, что боеприпасы с обедненным ураном - это обычный тип вооружений

"Похоже, "просвещенный" Запад во главе с Вашингтоном бесповоротно решил подвести человечество к опасной черте, за которой всё отчетливее маячит ядерный Армагеддон", - сообщил дипломат в своем telegram-канале.

По словам Антонова, американские коллеги "пробили очередное дно", позволив себе такие безответственные заявления. Применение снарядов с обедненным ураном в Ираке и Югославии провоцировало вспышки онкологических заболеваний и врожденных пороков.

Во вторник замминистра обороны Великобритании Аннабель Голди пообещала передать Киеву вместе с танками Challenger снаряды с сердечником из обедненного урана. Президент России Владимир Путин пообещал ответить на этот шаг.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Анатолий Антонов
Анатолий Антонов
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.