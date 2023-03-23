Посол Антонов: США подталкивают человечество к ядерному Армагеддону

США "пробили очередное дно" своими заявлениями

Поставки на Украину снарядов с обедненным ураном толкают мир к Армагеддону.

Такое мнение выразил посол России в США Анатолий Антонов, комментируя прозвучавшие со стороны администрации Белого дома заявления о том, что боеприпасы с обедненным ураном - это обычный тип вооружений

"Похоже, "просвещенный" Запад во главе с Вашингтоном бесповоротно решил подвести человечество к опасной черте, за которой всё отчетливее маячит ядерный Армагеддон", - сообщил дипломат в своем telegram-канале.

По словам Антонова, американские коллеги "пробили очередное дно", позволив себе такие безответственные заявления. Применение снарядов с обедненным ураном в Ираке и Югославии провоцировало вспышки онкологических заболеваний и врожденных пороков.

Во вторник замминистра обороны Великобритании Аннабель Голди пообещала передать Киеву вместе с танками Challenger снаряды с сердечником из обедненного урана. Президент России Владимир Путин пообещал ответить на этот шаг.

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