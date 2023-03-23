Медведев заявил, что арест Путина будет объявлением войны России

Ранее в Берлине заявили, что арестуют лидера России

Если власти Германии решат исполнить решение Международного уголовного суда (МУС) об "аресте" российского президента Владимира Путина, это будет равносильно объявлению войны.

Об этом в четверг, 23 марта, заявил зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев, отвечая на вопросы российских СМИ.

"Действующий глава ядерного государства приехал на территорию, допустим Германии, и подвергся аресту. Что это? Объявление войны Российской Федерации! И уже в этом случае все наши средства полетят в бундестаг, в офис канцлера и так далее", - сказал Медведев (цитата по ТАСС).

Ранее министр юстиции ФРГ Марко Бушман заявил, что арестует Путина в случае его визита в Германию.

17 марта Международный уголовный суд (МУС) выдал ордеры на "арест" президента России Владимира Путина и уполномоченного при президенте по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. Это решение обязывает государства - члены суда арестовывать разыскиваемых и передавать их в Гаагу. В Кремле подчеркнули, что Москва не признает юрисдикцию суда.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"