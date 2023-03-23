Власти Чехии предложили использовать украинцев для производства боеприпасов

Стране не хватает рук

У Чехии больше нет возможностей оказывать военную помощь Украине, для производства боеприпасов в стране недостаточно рабочих.

Об этом заявил в интервью немецкой газете Süddeutsche Zeitung президент Чехии Петр Павел. В Чехии низкий уровень безработицы, и нанять дополнительных специалистов проблематично. Однако у страны есть потенциал к производству дополнительных средств ПВО и боеприпасов.

"Страна помогла Украине с поставками оружия, как могла, но у нее больше нет для этого возможностей. <…> Здесь трудно найти рабочую силу. Но возможности есть, например, пригласить рабочих с Украины", - сказал он (цитата по РИА Новости).

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал страны Запада готовиться к длительной поддержке Украины – необходимо обеспечивать Киев оружием, боеприпасами и запчастями.

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