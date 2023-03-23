ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Мишустин в отчете перед Госдумой доложит о работе правительства

11:43
  • четверг
  • 23 марта 2023

Заседание пройдет в четверг

В четверг в Госдуме будет представлен ежегодный отчёт о работе правительства. Михаил Мишустин расскажет о мерах поддержки экономики и граждан в условиях санкций, а также ответит на вопросы депутатов.

Этот отчёт правительства довольно необычный. Очевидно, что проходит он в один из самых непростых в жизни страны периодов. Когда решения нужно принимать быстрые, но единственное верные. Именно поэтому визит Михаила Мишустина на Охотный ряд был согласован на март. Это самый ранний отчет правительства перед парламентом. До этого премьеры выступали на Охотном ряду ближе к концу апреля, а то и в мае. Но именно отчет правительства - отправная точка для других структур, например, Минфина, для подготовки своего отчета об исполнении бюджета за предыдущий год.

Подробнее – в репортаже Лилии Акиньшиной

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Михаил Мишустин в Госдуме
Михаил Мишустин в Госдуме
Заседание Госдумы России
Заседание Госдумы России
Михаил Мишустин в Госдуме
Михаил Мишустин в Госдуме
Заседание Госдумы России
Заседание Госдумы России
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.