Мишустин в отчете перед Госдумой доложит о работе правительства

Заседание пройдет в четверг

В четверг в Госдуме будет представлен ежегодный отчёт о работе правительства. Михаил Мишустин расскажет о мерах поддержки экономики и граждан в условиях санкций, а также ответит на вопросы депутатов.

Этот отчёт правительства довольно необычный. Очевидно, что проходит он в один из самых непростых в жизни страны периодов. Когда решения нужно принимать быстрые, но единственное верные. Именно поэтому визит Михаила Мишустина на Охотный ряд был согласован на март. Это самый ранний отчет правительства перед парламентом. До этого премьеры выступали на Охотном ряду ближе к концу апреля, а то и в мае. Но именно отчет правительства - отправная точка для других структур, например, Минфина, для подготовки своего отчета об исполнении бюджета за предыдущий год.

Подробнее – в репортаже Лилии Акиньшиной

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