Последние данные о ходе СВО

Российские штурмовые группы взяли под контроль промзону на севере Артёмовска, где расположено несколько крупных заводов. Основные силы неонацистов отступают к западным районам. На территории остаются лишь немногочисленные отряды теробороны. Их берут в окружение. Также наши войска продвигаются в Авдеевке и Марьинке.

Сколько между этажами не бегай, но от автоматической пушки точно не уйти. За снайпером националистов, засевшем в разрушенной высотке, бойцы охотились несколько дней. Он незаметно появлялся и исчезал. А накануне попался. Боевика обнаружили и ликвидировали. Вместе с группой прикрытия.

Удерживая высотку, боевики контролировали в Марьинке перекресток и улицы в радиусе полукилометра. Теперь путь свободен. Штурмовая группа делает рывок. И начинает зачистку развалин.

Простреливая каждый коридор, бойцы в Марьинке ежедневно продвигаются метров на 100. Буквально от одной огневой точки националистов до другой. И тут главное "вычислить" противника раньше, чем он тебя.

Важные сообщения приходят сегодня из Артемовска. Спецназ полностью занял территорию промзоны. По сути, главного оплота боевиков в городе. Более 98 процентов "промки" уже зачищено. Остаются два, может, три небольших очага, где заблокированные националисты еще отстреливаются. Но их ликвидация - дело нескольких часов.

Участь гарнизона ВСУ в Артемовске в любом случае предрешена. Как, впрочем, и в Авдеевке. Хотя еще несколько месяцев назад город казался неприступной крепостью.

Штурм авдеевского укрепрайона идет стремительно. Только за сутки российские подразделения смогли прорвать оборону националистов вглубь их позиций сразу на семь километров. Это при том, что город удерживают самые боеспособные части ВСУ. И им постоянно отправляют подкрепление.

Тимур Абдуллаев, Андрей Молошников, "ТВ Центр".

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